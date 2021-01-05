İstanbul’un bazı ilçelerinde 30 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin belirli mahallelerine su verilemeyecek.
Su kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler şöyle:
Esenyurt:
Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahalleleri
Başakşehir:
Bahçeşehir 1. ve 2. kısım
Avcılar:
Yeşilkent mahallesi
Büyükçekmece:
Karaağaç mahallesi
Arnavutköy:
Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır mahallesi
Çatalca:
Bahsayiş mahallesi