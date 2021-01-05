İstanbul’un bazı ilçelerinde 30 saatlik su kesintisi

İstanbul'da İSKİ çalışmaları nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine bu akşamdan itibaren 30 saat süreyle su verilemeyecek.

Haber Merkezi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle  05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin belirli mahallelerine su verilemeyecek.

Su kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler şöyle:

Esenyurt:

Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahalleleri

Başakşehir:

Bahçeşehir 1. ve 2. kısım

Avcılar:

Yeşilkent mahallesi

Büyükçekmece:

Karaağaç mahallesi

Arnavutköy:

Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır mahallesi

Çatalca:

Bahsayiş mahallesi

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