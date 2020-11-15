İstanbul’un 15. semt evi Yeldeğirmeni’nde açıldı

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) semt evlerine İstanbul Kadıköy'de bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'da açılan semt evlerinin 15'incisi olan Yeldeğirmeni Semt Evi, TKP Merkez Komite üyesi ve İstanbul İl Başkanı Senem Doruk'un katılımıyla açıldı.

Semt evine Seda Boy ve Burak Çolak da tasarımlarıyla katkıda bulundu. Başka semtlerde de açılan semt evlerini anlatan çizim için “Mahallede çok az ağaç var burası belki de mahallenin tek ağacı" denildi.

Semt evinin açılışında Fulya Girginer bir konuşma yaptı. Mahalle halkını hep birlikte mücadele etmeye çağıran Girginer mahallenin sorunlarına değindi ve mahallede semt eviyle yapılacakları anlattı.

Fulya Girginer “Neler neler yapabiliriz hep birlikte? İster birkaç kişi bir araya gelip derinlikli okumalar yaparız, ister film izleriz. Kadın dayanışma komitesi oluşturup mahallemizdeki emekçi kadınların sesi oluruz. İster çocuklar, ister yetişkinler için çeşit çeşit eğitimler planlarız. Bu karanlık, bu gerici düzen karşısında gelin omuz omuza verelim. Yan yana durdukça yapabileceklerimizin sınırı yok. Gelin aydınlığı, aydınlanmacılığı semt evimizden doğru hep birlikte yükseltelim” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Yapıcılar grubu Yeldeğirmeni şarkısını seslendirdi.

Mahallelinin ilgi gösterdiği açılışa mahallede bulunan sanat atölyelerinden sanatçılar da katıldı.

Açılış Emre Uzmay'ın akerdeon ile Dmitri Şostakoviç'in Waltz No: 2 adlı eserini çalmasıyla sona erdi.