İstanbul'un 13. semt evi açıldı

TKP Merkez Komite üyesi ve İstanbul İl Başkanı Senem Doruk, semt evinin açılışında bir konuşma yaptı. Doruk sözlerine Cihannüma Semt Evi'nin TKP'nin İstanbul'da açtığı on üçüncü semt evi olduğunu hatırlatarak başladı. İçinde yaşadığımız düzen insanları yalnızlaştırırken semt evlerinde buna karşı birlik ve dayanışmanın örüldüğünün altını çizen Doruk, semt evlerinde birlikte mücadelenin hedeflendiğini belirtti. "Temel hedefimizse bu düzeni değiştirmek ve semt evleri bunun mahallelerden bir başlangıcı" diyen Doruk, sözlerini Beşiktaşlı emekçileri Türkiye Komünist Partisi gönüllüsü olmaya çağırarak sonlandırdı.

Senem Doruk'tan sonra bir mahalle sakini Deniz söz aldı. Yeni açılan semt evinin mahallelilerin yıllardır eksikliğini duyduğu bir şey olduğunu vurgulayan Deniz, mahalleli kadınlar adına birlikte hareket ederek burada güzel şeyler yapma sözü verdi. Deniz "Biz mahalleliler çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleye inanıyorum. Hayatı güzelleştirmek için bir araya geleceğiz" sözleriyle duygularını ifade etti.

Açılışta geçtiğimiz hafta Burger King'in Beşiktaş şubesinde işten çıkarılan işçilerden biri de konuşma yaparak "Biz haklarımızı talep ettiğimiz için işten çıkarıldık. Semt evleri bizim gibi haksızlığa boyun eğmeyenlerin buluşma yerleri olsun istiyoruz. Cihannüma Semt Evi hepimize güç katsın" dedi.