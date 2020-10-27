'İstanbullu hasta hasta işe gidiyor, işten atılmaktan daha çok korkuyor'

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, salgının kentte giderek yayılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbullu hasta hasta işe gidiyor. Çünkü Covid'den korkuyor ama işten atılmaktan daha çok korkuyor. Bu noktada bir sorun var" dedi.

Yerlikaya'nın bu sözleri, salgın günlerinde emekçilerin nasıl bir baskı altında olduğunun da, iktidarın iş yerlerinde neredeyse hiçbir etkili önlem almadığının da itirafı oldu.

"İstanbul’da salgının yeniden yükselmesindeki en önemli neden toplu ulaşım. Bunu unutmayalım. Bu toplu ulaşımı rahatlatamazsak bu salgını kesemeyiz. Bunu da taşıt sayısını arttırarak yapamayız. Metrobüs zaten limitte. 17 saniyede bir otobüs geçiyor. Bunu daha da kısa süreye indiremeyiz. Diğer hatlarda da sefer sayısını arttırsak bu kez de durak yoğunluğu sorun olarak karşımıza çıkıyor" diyen Yerlikaya, "Vatandaşa durakta bekleme diyemeyiz. İstanbullu hasta hasta işe gidiyor. Çünkü COVİD’den korkuyor ama işten atılmaktan daha çok korkuyor. Bu noktada bir sorun var" ifadesini kullandı.

Bu yüzden alınacak en önemli önlemin esnek mesai olduğu iddiasında bulunan Yerlikaya, buna ilişkin yaptığı çalışmaları şöyle anlattı:

"Çünkü toplu ulaşım ve ulaşım sorununu başka türlü çözmemiz mümkün değil. Tabii bunu sadece kamu çalışanları ile yapamayız. İstanbul’da toplam çalışanlara kamu çalışanlarının oranı yüzde 8 civarı. Gerisi özel sektör. Yani 400 bin civarı kamu çalışanı var diyelim kabaca. Özel sektörde ise 5 milyon. Yani benim kamu çalışanlarını esnek mesaiye geçirmem sorunu çözmüyor. Bu durumda bizim özel sektörle ve üniversitelerle de oturup konuşmamız gerekiyordu.

Önce işverenlerle görüştüm. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ile konuştuk, işveren sendikaları ile konuştuk. Sonra sendikalarla görüşmeye geçtik. DİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ hepsi ile. Bütün başkanlar çok olumlu yaklaştı. Üniversite rektörleri ile görüştüm.

Eylül ayında bu kararı almıştık. Görüşmeler, hazırlıklar yapıldı. Haftaya tüm gazeteleri, yayın kuruluşlarını ziyaret ederek bu esnek mesaiyi anlatacağım ve buna geçeceğiz. En önemli tedbir bu olacak emin olun."