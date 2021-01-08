İstanbulkart'ta HES kodu eşleşmesi için son bir hafta

Hayat Eve Sığar (HES) kodu kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından İstanbulkartlar ile HES kodlarının eşleştirilmesi için son bir hafta kaldı. HES kodu eşleştirilmesi 15 Ocak'a kadar yapılmayan İstanbulkart'lar otobüs, metro ve vapurlarda kullanılamayacak.

Sağlık Bakanlığı'nca İBB'ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkartları askıya alınacak.

Tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya teşebbüs edenler, İçişleri Bakanlığı'na raporlanacak.

Öte yandan, İBB şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan henüz kişiselleştirmemiş durumda olan Anonim İstanbulkartların kişiselleştirilmesine yönelik çalışmalara da başladı. Bu tür İstanbulkart kullanıcılarına, internet ve mobil uygulama ve kısa mesaj servisi üzerinden kartlarının kişiselleştirilmesine yönelik bilgiler ve yönlendirmeler gönderilecek.

İstanbul'da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bunların yüzde 24'e tekabül eden 8 milyon 260 bin 87 adedi kişiselleştirilmiş durumda.

HES kodu eşleştirilmesi nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabilecek. İşlem sırasında destek almak isteyenler Alo 153’e başvurabilecek.