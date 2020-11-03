'İstanbul'daysanız ayrılmayın' uyarısı

Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'daysanız, ayrılmayın. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin" dedi.

İstanbul'a seyahat edeceklere ilişkin ise Koca, "Yolculuk İstanbul'a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü, şikayetiniz varsa seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruşuna müracaat edin" ifadesini kullandı.