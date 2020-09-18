İstanbul'daki tüm otobüsler İETT'ye bağlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda, şehirdeki tüm toplu taşıma otobüsleri İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT)'ye bağlandı. Alınan kararla özel halk otobüsleri, Ulaşım AŞ ve İstanbul Otobüs AŞ, İETT çatısı altında birleşmiş oldu.

Karar metninde sistem değişikliği sebebi ile İETT'ye aylık 81 milyon TL ek yük geleceği belirtilirken, bu husus dikkate alınarak 2020 yılının kalan 4 ayı için 323 milyon borçlanma yetkisi verildi.

Kararla birlikte daha önce taşıdığı yolcu sayısına göre bilet parasını ve yine taşıdığı yolcu sayısına göre belediyenin sübvanse ödemesini alan özel halk otobüsleri, yeni sistemde taşıdığı yolcuya bakılmaksızın katettiği kilometreye ve ödeme esasına göre hak ediş alacak.

Yolcudan tahsil edilen bilet paraları belediyenin olacak, buna karşılık belediye, özel halk otobüslerine katettiği kilometreye göre ödeme yapacak.