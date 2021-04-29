İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için seyirci kararı

İngiliz Sky Sport’un yayınladığı UEFA açıklamasında Türkiye'nin uyguladığı geçici kapanmanın final maçını etkilemeyeceği belirtildi.

UEFA’nın açıklaması şu şekilde:

“Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs’ta İstanbul’da sınırlı sayıda seyirci ile oynanacak. 17 Mayıs’a kadar sürecek geçici kapanma bu maçı etkilemeyecektir. UEFA, karşılaşmayı güvenli bir şekilde düzenlemek adına Türkiye Futbol Federasyonu ve yerel otoritelerle yakın çalışmasını sürdürmektedir. Seyirci kapasitesi ve bilet satışına ilişkin detaylar yakında açıklanacaktır.”

Şampiyonlar Ligi Finali, 29 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.