İstanbul'daki Kobani davası açıklamasına polis müdahale etti: Gözaltılar var

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul İl Örgütü’nün, aralarında HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu 28’i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası’na ilişkin il binası önünde yapmak istedikleri açıklamaya polis müdahale etti.

Açıklamadan önce il binası ve çevresini kapatan onlarca polis, binanın olduğu sokağa giriş ve çıkışları kapattı.

Açıklamanın başlamasına dakikalar kala kapının önünü de kapatan polis, içeriden dışarıya kimsenin çıkmasına izin vermedi.

Dışarı çıkarak açıklama yapmak isteyen kitleye müdahale eden polis aralarında Mezopotamya Ajansı muhabiri Enes Sezgin ve Artı TV muhabirlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi darp edilerek gözaltına alındı.