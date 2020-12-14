İstanbul'da Zindaşti operasyonu, 11 gözaltı

İran istihbaratının, İstanbul’da rejim muhalifi Habib’i kaçırıp Tahran’a götürdüğü iddia edilmişti. İran istihbaratına çalıştığı ileri sürülen Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi yakalandı.

Chaab İran'a kaçırıldı

Washington Post’un haberine göre, İsveç’te yaşayan İran rejim muhalifi Habib Chaab’a, eski eşi tarafından tuzak kuruldu. Eşi, kendisini görmek ve 100 bin Avro borç vermek için İranlı muhalifi kandırdı ve İstanbul’a gelmesini sağladı.

Haberde İranlı muhalif Chaab, Beylikdüzü’nde eşiyle buluşacağı minibüse bindiği anda, İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ve adamları tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

Uyuşturucuyla bayıltılan Habib Chaab, Van üzerinden İran’a götürüldüğü öne sürüldü.

Soruşturmayı derinleştiren MİT ve İstanbul Emniyeti, İran istihbaratıyla bağlantılı 11 kişiyi yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Zindaşti 2018'den beri kayıp

Kaçırılma olayını organize eden Zindaşti İranlı bir uyuşturucu kaçakçısı, Türkiye’de aralarında cinayetlerin de yer aldığı çok sayıda suçtan aranıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası istenen Zindaşti, çıkarıldığı mahkemede serbest bıraklımış ve 2018 yılında ortadan kaybolmuştu.

Kamuoyu Zindaşti adını geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski AKP milletvekili Burhan Kuzu ile hatırlıyor. Kuzu Zindaşti'yle olan yakınlığını reddetmişti.