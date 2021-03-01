İstanbul'da yıllık enflasyon 18 ayın zirvesinde

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 15,45 arttı, toptan fiyatlar yüzde 16,15 arttı. Perakende fiyatlardaki artış oranı, odanın veri setine göre 18 ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

İTO verilerine göre İstanbul'da Şubat'ta bir önceki aya kıyasla ise perakende fiyatlar yüzde 1,48, toptan fiyatlar yüzde 0,36 arttı.

Şubat ayında; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3, konut harcamalarında yüzde 2,35, gıda harcamalarında yüzde 1,69, giyim harcamalarında yüzde 0,37, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,08 artış, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde eksi 0,03, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde eksi 0,02 azalış görüldü. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Şubat 2021’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 6,09, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,33, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,04, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,49, mensucat grubunda yüzde 0,19, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,04 artış, gıda maddeleri grubunda yüzde eksi 0,94, azalış görüldü.