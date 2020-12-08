İstanbul'da yılın ilk 9 ayında 333 bin kişi işsizlik ödeneğine başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi’nın yayıladığı, Aralık 2020 İşgücü Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’nde ekim ayında, işe yerleştirilenlerin sayısı, bir önceki aya göre, İstanbul’da yüzde 65 artarken, Türkiye genelinde yüzde 8,6 azaldı. İlk dokuz ayda, İstanbul’da 333 bin kişi işsizlik ödeneğine başvururken, 128 bin kişi işsizlik ödeneği alabildi.

333 bin kişi

2020 yılının ilk dokuz ayında, İstanbul’da, 333 bin kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Türkiye’deki işsizlik ödeneği başvurularının bu dönemde yüzde 27,3’ünün gerçekleştiği İstanbul’da, 2019 yılının aynı dönemine göre başvuranların sayısı yüzde 16,9 azaldı. Eylül ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre başvurular yüzde 49,1 azalarak, 20 bin kişiye geriledi. İşsizlik ödeneğini hak edenlerin sayısı ise ilk dokuz ayda yüzde 43,4 azalarak 128 bine, eylül ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 62,4 azalarak 8 bin 796 kişiye geriledi.

İşe yerleştirilenlerin sayısında önceki yıla göre yüzde 73 düşüş

Ekim ayında, İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerin sayısı, önceki aylara göre toparlanmaya başlamasına rağmen, bir önceki yılın seviyesine yetişemedi. İşe yerleştirilenlerin sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73,1 azalırken, bir önceki aya göre yüzde 65 artarak 8 bin 895 oldu. Türkiye genelinde ise Ekim ayında işe yerleştirilenlerin sayısı hem bir önceki yılın aynı döneminin hem de Eylül ayı seviyesinin altına kalarak 82 bin 295 oldu. Ekim ayında işe yerleştirilenlerin İstanbul’da yüzde 40,1’ini, Türkiye’de yüzde 32,2’sini kadınlar oluşturdu.