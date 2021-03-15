İstanbul'da yeni HES kodu uygulaması başladı

Koronavirüs salgınına karşı mücadele kapsamında İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından 11 Mart'ta yeni kararlar alındı.

Buna göre, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi-özel okul ve kuruluşlara girişlerde, sivil toplum kuruluşlarına girişlerde, kahvehane, kıraathane, internet kafe, berber, nikah salonu, spor salonlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodunun gösterilmesi zorunluluğu getirildi.

HES Kodu zorunluluğu ile iş yerlerine girişler sabah saatlerinden itibaren başladı.

