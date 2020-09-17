İstanbul'da yeni baro kurulabilmesi için yeterli imza toplanamadı: 'Bu ayıp bize yeter'

AKP'nin baroların yapısını hedef alan 'çoklu baro' kanununun Meclis'ten geçirilmesinin ardından İstanbul'da yeni baro kurmak isteyen yandaş avukatlar yeterli imza sayısına ulaşamadı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Selman Öğüt ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma tepki gösterdi.

Yasa gereği en az 5 bin avukatın kayıtlı olduğu ilde, 2 bin avukatın imzasıyla yapılacak başvuru sonucunda yeni baro kurulabilirken, AKP içinde 'Pelikan' denilen grubun önde gelen isimlerinden olan Selman Öğüt yeterli imzanın toplanamamasına ilişkin "Bu bize ayıp olarak yeter!" dedi.

Öğüt ayrıca "Her şeyi Erdoğan'dan beklemek gibi bir hastalık var bizim cenahta" ifadelerini kullandı.

Öğüt Twitter'da şu paylaşımı yaptı:

"İstanbul'da 50 bine yakın avukat var. Baro kuralım dedik, aylardır 2000 imza toplanamadı. Bu bize ayıp olarak yeter! Her şeyi Erdoğan'dan beklemek gibi bir hastalık var bizim cenahta. Parti ne yapar, STK'lar ne işe yarar? Soran yok! Cavit Tatlı ismi ise ayrı bir garabet!"