İstanbul'da yasak kararı: 'Cam filmi neden yanlış?'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME), yolcu taşımacılığı yapan araçların camlarının renksiz olması ve cam filmi kullanılmaması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Makina Mühendisleri Odası araçların güvenliğine yönelik kamusal denetim faaliyetleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte trafik güvenliğine yönelik kamuoyunu bilgilendirme çalışmaları kapsamında konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

İstanbul Şubesi Sekreteri Cemal Ahmet Akçakaya'nın "Cam Filmi Neden Yanlış?" başlıklı açıklamasında yer alan maddeler şöyle:

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 63. maddesinde; “Taşıtların Camlarının Görüntüyü Değiştirecek Seviyede Renkli Kullanımı veya Camların Üzerine Renkli Film Tabakası Yapıştırılması” yasaklanmıştır. Karayolları Trafik Kanunu’nun 30/1-b maddesi; “Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlike olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak” fiillerini düzenlemiş ve bu araçları kullanan sürücülere para cezası uygulanacağı hüküm altına almıştır. Toplu taşıma araçlarında "Acil Çıkış" olarak ayrılan camlara içeriden film ve/veya dışarıdan reklam giydirmesi yapıldığında acil durumlarda çekiçle kırılamaz. Trafik güvenliği açısından otomobil camlarının sürücüye iyi bir görüş olanağı sağlaması ve sürücünün görüş alanını kısıtlamaması gerekmektedir. Standart dışı koyu renkli camların kullanılması ve camlara renkli film takılması sürücülerin dikiz aynalarını sağlıklı kullanamamalarına sebep olmaktadır. Cam filmi özellikle gece görüşün azaldığı zamanlarda sürücünün yola aniden çıkan canlı veya cansız nesneleri algılayamamasına ve akan trafiği takip edememesine sebebiyet vermektedir. Teknik mevzuatta otomobiller ve hafif ticari araçlarda ışık geçirgenliği ön camda en az %75, ön sağ-sol camlarda en az %70 olabilmektedir. Araç üreticilerinin teknik mevzuatın izin verdiği koyulukta opsiyonlu araçları mevcuttur. Cam filmi araç muayenesinde kısa bir süre Ağır Kusur olarak değerlendirildi, sonra tekrar Hafif Kusur olarak sayıldı. Bu değişikliğin nedeni belli değildir. İlgili mevzuat ve trafik güvenliği açısından tekrar ağır kusur olmalıdır. Ön üç camda cam filmi EDS veya radar kameralarında sürücü ve yolcu davranışlarının tespitine engel teşkil etmektedir. Cam filmi araç içi trafik denetiminin uygun yapılmasına engel teşkil etmektedir. Batı ülkelerinde öndeki üç camda cam filmi kesinlikle yasaktır.

Ülkemizde cam filmi uygulaması konusunda öncelikle araç ve trafik güvenliği açısından değerlendirme yapıldığında, İBB UKOME'nin taksi ve toplu taşıma araçlarına getirdiği cam filmi yasağı, yukarıda sıraladığımız sakıncalar dikkate alınarak Türkiye'deki tüm özel araçlara da yayılmalıdır.