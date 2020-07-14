İstanbul'da yarın bazı yollar 19.00'dan itibaren kapalı olacak

Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesi'nde yarın yapılacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 19.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 19.00'dan itibaren Kuleli Caddesi, Vaniköy Caddesi ve Yamaçlı Sokak her iki yönde, Kuleli Caddesi-Al Zambak Sokak kesişiminden itibaren her iki yönde trafik akışına kapatılacak. Kaldırım Caddesi ile Yalnız Selvi Caddesi kesişimi Çengelköy istikametine akım verilmeyecek.

Trafiğe kapalı olacak yollara alternatif olarak sunulan yollar ise şöyle: