İstanbul'da yağma tam gaz devam ediyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) iştiraki Emlak Konut’un Sarıyer Zekeriyaköy’deki villa projesinde "ÇED gerekli değildir" kararı verildi. ÇED sürecinin gerekli görülmediği bir diğer proje ise Kâğıthane’den. İstanbul Valiliği, AKP döneminde büyüyen Süleyman Çetinsaya’nın sahibi olduğu Avrupakent Gayrimenkul Geliştirme Şirketi’nin 396 daireden oluşacak Avrupa Konutları Vadi Projesi için "ÇED gerekli değildir" kararı verdi. Çekmeköy’de DAP Yapı’nın yapacağı 550 daire ve 4 dükkândan oluşan Ormanköy 2. Etap projesi için ise ÇED süreci başladı.

Zekeriyaköy’de 161 konut

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, TOKİ’nin iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Sarıyer Zekeriyaköy Mahallesi’nde 161 konut, 87 villa yapmak için harekete geçti. İnşaat için "ÇED gerekli değildir" kararı verildi.

79 bin 215 metrekareden oluşan proje sahası, 3. derece doğal sit alanında kalıyor. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre, 79 bin 215 metrekarelik proje alanın 29 bin 401 metrekaresine villa, 24 bin 964 metrekaresine ise "konut bloku" inşa edilecek. Projenin iskân aşaması en erken 2022 yılının sonu olarak hedeflenirken projenin bedeli 90 milyon 591 bin TL olarak hesaplandı.



Proje alanının sınır çevresi ise orman alanı. ÇED dosyasında alanla ilgili şu ifadeler yer aldı: "Sahanın yakın çevresi yeni konut yerleşim alanları ve şantiye alanıdır. En yakın yerleşim yeri, 100 metre mesafededir. Sahanın doğusu orman alanıdır ve kuş uçuşu mesafe 5 metredir. Projenin iskan aşaması en erken 2022 yılının sonu hedeflenmektedir."

Ormanda 550 daire

Çekmeköy Taşdelen Mahallesi, Pelit Sokak’ta yapılması planlan 550 daire ve 4 dükkândan oluşan Ormanköy 2. Etap projesi için dün ÇED süreci başlatıldı. Proje, Emlak Konut A.Ş.’ye ait 49 bin metrekarelik arazide yapılacak. Projenin tamamlanması halinde bölgede bin 943 kişi yaşayacağı tahmin ediliyor. Proje tanıtım dosyasında, şöyle denildi: "Proje alanının merkezi alanda yer alması, ticaret merkezi ve iş yerlerine yakın olması, toplu taşıma araçlarına ulaşım kolaylığı ve imar planlarının uygun olması nedeniyle tercih edilmiştir. İnceleme alanı Türkiye Deprem Bölgesi Haritasına göre 1. Derece Tehlike Bölgesi’nde kalmakta."

Erdoğan ile fotoğrafları var

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, inşaat "Çekmeköy Ortaklığı" tarafından yapılacak. Ortaklık içerisinde Yüzyıl Mımarlık ile Eltes İnşaat bulunuyor. Ancak iki şirket de DAP Yapı’ya ait. AKP döneminde zenginleşen Dap Yapı’nın sitesinde, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olan Ziya Yılmaz’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraflar bulunuyor.

Yılmaz, Forbes Dergisi tarafından hazırlanan "Türkiye’nin en zengin 100 kişisi" listesine de girmişti.

Avrupa değil, 'tanıdık' konutları

Kâğıthane Hamidiye Mahallesi’nde yer alan 22 bin 491 metrekarelik arazinin üzerine de 396 daireden oluşacak "Avrupa Konutları Vadi Projesi" yapılacak. 9 konut blokundan oluşan proje için "ÇED gerekli değildir" kararı verildi.

Proje alanın tapusu ise TOKİ’ye ait. Ancak projeyi hayata geçirecek "Avrupakent Aksoylar Ortaklığı" ile TOKİ arasında arsa satış sözleşmesi imzalandı. Buna göre proje alanı, arsa bedelinin tamamı ödendikten sonra firmanın adına geçecek. Avrupakent Aksoylar Ortaklığı girişiminin hissedarlarından biri Avrupakent Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi. Şirketin yönetim kurulu başkanı ise AKP döneminde yıldızı parlayanlardan Süleyman Çetinsaya.

Projeye dair ÇED Dosyası’nda inşaat aşamasında gürültü kirliliğinin oluşacağı ise şöyle aktarıldı:

"Burada toplam 980 kişi yaşayacağı düşünülmekte. Proje sahalarını içine alan bölge gecekondulaşmaya maruz kalmış olup, dönüşüm programına alınmıştır. Dönüşüm kapsamında bölgede bulunan gecekondular yıkılmıştır. Projenin gerçekleştirilmesi için yapılacak arazi çalışmalarında, sahada bulunan ağaç ve ağaççıklar için kesim işlemi uygulanacaktır."