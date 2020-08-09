İstanbul’da üst geçit çöktü, kilometrelerce kuyruk oluştu

İstanbul’da Eyüpsultan Hasdal Otoyolu’ndaki Hasdal Kışlası'nın önündeki üst geçit henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü. Sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yol trafiğe kapandı. Kışla duvarının da zarar gördüğü olayda otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Büyük paniğin yaşandığı olayda ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler çöken üst geçitteki parçaları kaldırmak için çalışma başlattı.

Valilik: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Köprünün çökme nedeninin henüz tespit edilemediği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“Çöken yaya geçici çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış olup, yolun Alibeyköy istikameti trafiğe kapatılmıştır. Yapılacak enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle ulaşım Kemerburgaz Kavşağından, Maslak-Ayazağa istikametine yönlendirilmektedir. Olay nedeniyle herhangi bir yaralı veya can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır."