İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır" açıklamasını yaptı.
Sevgili İstanbullular,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 13, 2020
Maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır.#SağlıkİçinHepimizİçin kurallara uymak, vazgeçilmezdir.#Pazaryeri😷🚭#AçıkPazar😷🚭#KapalıPazar😷🚭#SosyetePazarı 😷🚭
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