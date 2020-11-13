İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara yasağı

İstanbul Valisi Yerlikaya ildeki tüm pazar yerlerinde sigara içmenin yasaklandığını duyurdu.

Haber Merkezi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Maskenin doğru ve sürekli kullanımını temin amacıyla İstanbul genelinde tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklanmıştır" açıklamasını yaptı.