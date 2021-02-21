İstanbul’da tüm otobüsler sarı renk olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin 17 Eylül 2020 tarihli kararı ile İstanbul'da, tüm özel halk otobüsleri İETT çatısı altında birleştirildi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, yaklaşık 3 bin özel halk otobüsünün İETT çatısı altında çalışması için gerekli çalışmaların bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

İETT, tek renk olacak otobüslerin boyanması için 23 Şubat 2021 tarihinde ihaleye çıkacak. Erguvan ve turkuaz renkteki 3 bin otobüsün hepsi İETT otobüsleri gibi sarı renk olacak. Boyama işlemi 6 ay içinde tamamlanacak.

Yeni ulaşım modeli hakkında bilgi veren İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, “Şu an pilot çalışma başladı. Sistemin kendisi tamamen değiştiği için kaos yaratmamak adına adım adım ilerliyoruz. Önce hizmet alım modelini değiştirdik. Otobüslerin tek renk olması için ihaleye çıkıyoruz. Halk otobüsleri İstanbul'un birçok yerinde parklanmış durumda. 3 bin halk otobüsü için kentin iki yakasında yeni garaj sahaları tahsis edilmesi için çalışma başlattık” dedi.