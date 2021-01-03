İstanbul'da trafik kazası: Bir ölü

İstanbul'da 08.30 sıralarında TEM Ispartakule Mevkii Edirne istikametinde trafik kazası meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre, 34 DFE 683 plakalı otomobili kullanan M.B. isimli sürücü bir motosiklete arkadan çarptı.

Motosiklet otomobilin önüne saplanırken, motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle savrularak yola düştü. Otomobil yaklaşık 200 metre sonra durabildi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri henüz ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza nedeniyle trafik Edirne istikametinde tek şeritten sağlandı. Polis ekipleri zaman zaman trafiği tamamen durdurarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından ceset ve kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.