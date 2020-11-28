İstanbul'da toplu ulaşımda yüzde 8,3'lük artış

İBB İstatistik Ofisi, Ekim ayı toplu ulaşım verilerini açıkladı.

Buna göre, toplu taşımada, toplam yolculuk sayısında aylık yüzde 8,3 günlük ortalama yolculuk sayısında yüzde 4,8 artış oldu. Yolcuların, yüzde 48,4'ü lastik tekerlekli toplu taşımayı, yüzde 28,6'sı Metro-Tramvayı, yüzde 12,8'i Metrobüs'ü, yüzde 6,8'i Marmaray'ı ve yüzde 3,4'ü ise denizyolunu tercih etti.

Aylık olarak tüm yolcu kategorilerinde yükseliş yaşandı. Vatandaş geçişlerinde yüzde 6,7, öğrenci geçişlerinde yüzde12,1, 60 yaş üstünde yüzde 6 ve engelli vatandaş yolculuklarında yüzde 4,4 oranlarında artış gerçekleşti.

Hafta içi ana arterler üzerindeki 94 kesitten geçen saatlik araç sayısı, Eylül ayında ortalama 2 bin 402 iken, Ekim ayında 2 bin 331 oldu. En yüksek seviye 16 Ekim tarihinde kaydedilirken, saatlik ortalama 2 bin 471 araç olarak gerçekleşti. Hafta içi araç hareketliliğinin en yoğun olduğu zaman aralığı 13.00 ile 15.00 ve en yoğun saat ise 08.00 oldu. Hafta içi ve hafta sonu trafiğin en yoğun saatler 13.00 ve 15.00 olarak ölçüldü.