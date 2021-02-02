İstanbul'da tencere tava sesleri

Kadıköy'de Boğaziçi'ne destek eyleminin ardından İstanbul'un çeşitli yerlerinde saat 21.00'da tencere tava eylemleri başladı.

Tencere tava eylemleri Beşiktaş'ta böyle görüntülendi:

Göztepe:

Kadıköy Yeldeğirmeni:

Mahalle halkı gericileri püskürttü

#9daCuma hastagi ile başlatılan evlerden ses çıkartma eyleminde Kadıköy sakinleri de tencere tavalarıyla destek verirken, "Boyun Eğme Memlekete Sahip Çık " sloganı mahallede yankılandı.

Kadıköylü yurttaşların pencerelerinden LGBT bayrağı asarak destek vermesinin üzerine mahalleli olmayan bir takım gerici sözlü tacizde bulundu. Gericiler, "Evinizin adresini aldım" diyerek cinsiyetçi küfür etti ve tehditte bulundu. Gericiler, bu yaptıklarını ayrıca videoya aldı. Mahalle halkı ve esnafın gericilige karşı dayanışmasıyla alkış ve sloganlarla gericiler geri çekildi.