İstanbul’da taksi zammı kuyruğu

İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan yüzde 11'lik zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu.

DHA'nın haberine göre, taksi şoförlerinden Ahmet Diker, saatlerdir beklediğini söyleyerek, “Buradaki yoğunluğun tek sebebi Anadolu yakası araçlarının, Avrupa yakasına gelmesi. Başka hiç bir sebebi yoktur. Bu kalabalığın tek etkeni o. Orada Maltepe meydanında da bu taksilere böyle bir yer ayarlasalardı bu yoğunluk asla olmazdı. Daha öncesinde böyle değildi zaten burası. Gidiyorduk, ofislerinin orada sıraya giriyorduk. Taksimetre ayarlarımızı yaptırıp çıkıyorduk biz. Başka hiç bir şey yok. Ben saat 04.00’ten beri buradayım. Rezil oluyoruz. Su yok, yemek yok, hiç bir şey yok. Sabaha kadar donduk burada” dedi.