İstanbul'da şüpheli kadın ölümü

İstanbul Fatih'teki Molla Gürani Mahallesi'nde 4 katlı bir bina sakinleri, sabah saat 05.30 sıralarında üçüncü katta bulunan merdivenlerde genç bir kadının hareketsiz yattığını görerek durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi.

DHA'daki habere göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen kadının 20 yaşındaki Kanada uyruklu N.S. olduğunu belirlendi. Polis ekipleri daha sonra binada ve genç kadının yaşadığı üçüncü kattaki dairede detaylı olay yeri incelemesi yaptı.

Şüpheli ölümün ardından N.S. ile aynı evde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi ile beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.