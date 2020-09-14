İstanbul'da şüpheli kadın ölümü

İstanbul Şişli'deki Fulya Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında, iddiaya göre, 7 katlı binanın çatı katından bir kadının düştüğünü gören yurttaşlar durumu polis haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 43 yaşındaki Ukrayna uyruklu Larysa Kuzkyk'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kuzkyk, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından evde bulunan bir kişi ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Kuzky'nin ölümünün cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor.