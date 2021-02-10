İstanbul’da simidinin fiyatı 2,5 liraya yükseldi.
Daha önce 2 liraya satılan 100 gramlık sokak simidi, yüzde 25 zamlandı.
Zamma gerekçe olarak "un ve susam fiyatlarındaki artış" gösterildi.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul’da simide zam geldi
İstanbul’da 100 gramlık simidin fiyatı 2 liradan 2,5 liraya yükseldi.
Haber Merkezi
İstanbul’da simidinin fiyatı 2,5 liraya yükseldi.
Daha önce 2 liraya satılan 100 gramlık sokak simidi, yüzde 25 zamlandı.
Zamma gerekçe olarak "un ve susam fiyatlarındaki artış" gösterildi.