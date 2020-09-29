İstanbul'da şiddetli dolu yağışı

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde ve İstanbul Boğazı çevrelerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış görülüyor.

Avcılar, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir, Bahçelievler ve Fatih'in de aralarında bulunduğu bazı ilçelerde kısa süreli etkili olan dolu yağışı nedeniyle çok sayıda araç ve işyeri zarar gördü. Dışarıda olan yurttaşlar zor anlar yaşadı.

Dolu nedeniyle Kadıköy bir anda bembeyaz oldu. Kadıköy-Moda tramvay hattındaki seferler ile Eyüp-Piyer Loti teleferik hattında hava muhalefeti nedeniyle seferler bir süre yapılamadı. Arnavutköy'de kurulan semt pazarını su bastı.

Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı yurttaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istendi.