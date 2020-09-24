İstanbul'da öğrenci ve personel servisleri için yapılan zam teklifi UKOME toplantısında kabul edildi.
Buna göre, öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,5 oranında zam yapılacak.
İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 11,5 zam yapıldı
İstanbul'da öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,5 oranında zam teklifi UKOME toplantısında kabul edildi.
Haber Merkezi
İstanbul'da öğrenci ve personel servisleri için yapılan zam teklifi UKOME toplantısında kabul edildi.
Buna göre, öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,5 oranında zam yapılacak.
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