İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 11,5 zam yapıldı

İstanbul'da öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,5 oranında zam teklifi UKOME toplantısında kabul edildi.

Haber Merkezi

İstanbul'da öğrenci ve personel servisleri için yapılan zam teklifi UKOME toplantısında kabul edildi.

Buna göre, öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11,5 oranında zam yapılacak.

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