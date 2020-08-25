İstanbul'da saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen IŞİD üyesi yakalandı

Suriye’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği söylenen ve Gaziantep üzerinden İstanbul’a gelen IŞİD üyesi H.S.’nin eylem arayışında olduğu, Taksim Meydanı başta olmak üzere Beyoğlu’nda bir çok önemli noktada keşif yaptığı öne sürüldü.

Polis ekipleri, şüphelinin Küçükçekmece’de bir otelde yakalandığını, otel odasında yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof tüfek, 5 yedek şarjör ve 150 mermi ele geçirildiği duyurdu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen IŞİD üyesinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.