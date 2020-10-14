Sahte içki ölümleri sürüyor. İstanbul'da iki kişinin daha hayatını kaybetmesi sonrası son günlerde sahte içki kaynaklı ölüm sayısı 9'a yükseldi.
Edinilen bilgilere göre İstanbul'da sahte içki nedeniyle son süreçte toplam 49 kişi zehirlendi.
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi
İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.
Haber Merkezi
Sahte içki ölümleri sürüyor. İstanbul'da iki kişinin daha hayatını kaybetmesi sonrası son günlerde sahte içki kaynaklı ölüm sayısı 9'a yükseldi.
Edinilen bilgilere göre İstanbul'da sahte içki nedeniyle son süreçte toplam 49 kişi zehirlendi.