İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Haber Merkezi

Sahte içki ölümleri sürüyor. İstanbul'da iki kişinin daha hayatını kaybetmesi sonrası son günlerde sahte içki kaynaklı ölüm sayısı 9'a yükseldi.

Edinilen bilgilere göre İstanbul'da sahte içki nedeniyle son süreçte toplam 49 kişi zehirlendi.

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