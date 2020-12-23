İstanbul'da sahte içkiden bir kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Maltepe'de dün saat 14.30 sıralarında bir kişinin, evde bulunan arkadaşının hareketsiz bir şekilde yerde yattığını ihbar etmesi üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti.

DHA'nın haberine göre, içeride bulunan Kemal T.'nin kapıyı açması üzerine ekipler bir kişinin yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri Hayrettin C.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Harem Otogarı'nda minibüsçülere aşçılık yapan Kemal T.'nin ilk ifadesinde, Üsküdar'dan aldıkları içkiyi gece geç saatlere kadar içtikten sonra uyuduklarını ve sabah kalktığında Hayrettin C.'nin öldüğünü fark ettiğini ardından hemen polisi aradığını söylediği bildirildi.

Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan ifade üzerine sattığı belirlenen Üsküdar Selimiye Mahallesi'nde bulunan büfeye baskın düzenlendi. Büfede yapılan aramalarda hayatını kaybeden kişinin tükettiği alkolün aynısının olduğu tespit edildi. İş yeri sahibi Engin M. gözaltına alındı.