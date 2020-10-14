İstanbul’da sahte içki ölümlerinde sayı 10’a yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Haber Merkezi

İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, toplam 49 kişi zehirlendiği öğrenildi.

Piyasaya sürülen sahte içki nedeniyle 5 ilde yürütülen soruşturmalarda 29 kişi tutuklanmıştı.

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