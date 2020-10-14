İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, toplam 49 kişi zehirlendiği öğrenildi.
Piyasaya sürülen sahte içki nedeniyle 5 ilde yürütülen soruşturmalarda 29 kişi tutuklanmıştı.
İstanbul’da sahte içki ölümlerinde sayı 10’a yükseldi
İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 10’a yükseldi.
Haber Merkezi
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, toplam 49 kişi zehirlendiği öğrenildi.
Piyasaya sürülen sahte içki nedeniyle 5 ilde yürütülen soruşturmalarda 29 kişi tutuklanmıştı.