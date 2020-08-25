İstanbul'da sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma ve otopark hakkı uzatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparkları ücretsiz kullanım haklarının yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Ağustos ayı sonunda bitecek olan sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve otoparklarımızdan ücretsiz kullanım hakları yıl sonuna kadar uzatılmıştır. Pandemiye karşı cefakarca mücadele eden sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız" diye yazdı.