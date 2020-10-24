İstanbul'da rezidansta 3 kişiye silahlı saldırı

İstanbul Mecidiyeköy'de bir rezidansta silahlı saldırı düzenlendi, üç kişi yaralandı.

Haber Merkezi

İstanbul Mecidiyeköy'de bir rezidansta yabancı uyruklu 3 kişi silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.