İstanbul Mecidiyeköy'de bir rezidansta yabancı uyruklu 3 kişi silahla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.
İstanbul'da rezidansta 3 kişiye silahlı saldırı
İstanbul Mecidiyeköy'de bir rezidansta silahlı saldırı düzenlendi, üç kişi yaralandı.
Haber Merkezi
İstanbul Mecidiyeköy'de bir rezidansta yabancı uyruklu 3 kişi silahla vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.