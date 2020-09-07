İstanbul'da özel okullara 'Din dersi zorunlu' yazısı

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 3 Eylül tarihli yazısında özel okullara din dersinin zorunlu olduğunu belirterek, bu konunun dikkate alınarak gereğinin yapılmasını istediği öğrenildi.

Müdürlük tarafından özel okullara ulaştırılmak üzere iletilen yazıda "İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Zümre toplantısı sonucunda özel okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yapılmadığı yerine başka dersler yapıldığını, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin Sosyal Bilimler adı altında değerlendirilmediği ayrı zümre toplantıları yapılmadığı bildirilmiştir" denildi.

Yazıda "Söz konusu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi T.C. Anayasası 24. Maddesinde yer alan tek zorunlu derstir. Bu Konunun dikkate alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" ifadesine yer verildi.