İstanbul'da operasyon: HDP'nin 2 ilçe başkanı gözaltında

İstanbul'da yapılan operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

İstanbul'da yapılan operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Dört ilçede 15 ayrı adrese operasyon yapıldı. 

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan da gözaltında.

İHD’den yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Öztürk Türkdoğan bu sabah gözaltına alındı. Gerekçesi hakkında henüz bilgimizin olmadığı bu operasyon insan hakları savunucularına yönelik baskının son ve açık bir örneğidir. Süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis’te yaptığı konuşmada İnsan Hakları Derneği’ni (İHD) hedef alarak "Canı çıkasıca dernek" demişti.

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