İstanbul'da öğrencilere 'seçmeli' din dersi dayatması

AKP iktidarının öğrencilere seçmeli din dersi dayatması pandemi günlerinde de devam ediyor. Eğitim Sen İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Çayan Çalık, Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi’nde öğrencilere en az 1 saat din dersi seçme zorunluluğu getirildiğini belirterek, “Okul müdürü bu uygulamadan geri adım atmayacağını söyledi” dedi.

Çalık, 9 ve 10’uncu sınıflarda öğrencilerin seçimli derslerden mutlaka din dersinin seçilmek zorunda bırakıldığını vurgulayarak, “Öğrenciler 9’uncu sınıflarda 5, 10’uncu sınıflarda 4 saat seçimlik ders yapabiliyor. Seçenekler arasında hangisini seçerseniz seçim mutlaka saati doldurmak için din derslerinden 1 saat seçmek zorunda kalıyorsunuz. Okul müdürü bu uygulamadan geri adım atmayacağını söyledi” dedi.

ANKA'nın haberine göre, Çalık, normalde seçimlik derslerde bütün derslerin öğrencilere sunulduğunu ve ona göre sınıf açıldığını vurgulayarak, zorunlu din dersi uygulamasına karşı çıktığını ekledi.