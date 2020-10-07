İstanbul'da minibüsçü eylemine polis müdahalesi

İstanbul'da Gebze-Harem, Pendik-Kartal, Kadıköy-Yakacık hatlarında çalışan minibüsçüler Uzunçayır'da buluşup konvoy oluşturarak İBB önüne gitmek istedi.

Polisin izin vermediği minibüsçüler araçlarına binerek harekete geçti. Bunun üzerine yolu kapatan polis ekipleri geçişe izin vermedi. Ardından kısa bir süre oturma eylemi yapan minibüsçüler yürümek isteyince çevik kuvvet ekipleri gruba gaz kullanarak müdahale etti.

Müdahalenin ardından minibüsçüler yeniden oturma eylemi yaptı.

Eylem sırasında konuşan Gebze-Harem Minibüsçüleri Derneği Başkanı Ramiz Yılmaz, kentteki metro, metrobüs ve Marmaray gibi toplu taşıma hatlarının devreye girmesiyle ekonomik kazançlarının düştüğünü ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek sorunlarının çözümü için İBB'ye gitmek istediklerini söyledi.