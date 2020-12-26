İstanbul'da mezarlık da karaborsaya düştü: 2 milyon liraya 17 metrekare mezarlık

İstanbul'da mezar yeri ücretlerine geçtiğimiz hafta zam gelirken, fiyatlar kategorisine göre 37 bin ile 2 bin lira arasında değişiyordu.

Özellikle Karacaahmet, Zincirlikuyu, Aşiyan, Edirnekapı gibi mezarlıklarda yer bulunmamasını fırsat bilen kişiler, internet üzerinden "mezar pazarı" oluşturdu.

Yıllar önce satın aldıkları ya da akrabalarından kalan mezar alanlarını satışa çıkaran kişiler, bu ilanlarda 'Sabancı Mezarlığı'na çok yakın, 'yeşillikler içinde' gibi ibarelere yer verdi.

DHA'nın haberine göre, ilanlarda 2 milyon liraya mezar yeri satan bile var. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda 17 metrekarelik alanının bulunduğunu belirten bir kişi, burayı 2 milyon liraya satışa çıkarmış durumda. Bir başka kişi ise 150 bin liraya satışa sunduğu mezar yerinin "Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerine komşu" olduğunu belirtmiş.