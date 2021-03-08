İstanbul'da metroya 8 Mart yasağı: Taksim metro girişi kapatılıyor

8 Mart eylemi öncesi İstanbul Valiliği saat 14.00 itibariyle Taksim'e çıkan tüm yolların kapatılacağını duyurdu.

Haber Merkezi

İstanbul Valiliği'nin kararıyla Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu Meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı 8 Mart saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır" denildi.

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