İstanbul'da metroya 8 Mart yasağı: Taksim metro girişi kapatılıyor

İstanbul Valiliği'nin kararıyla Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu Meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı 8 Mart saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır" denildi.
#MetroDuyuru #M2 #F1— Metro İstanbul (@metroistanbul) March 8, 2021
İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu Meydan girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı 8 Mart saat 14.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır.