İstanbul’da mesai saatleri düzenlemesi özel sektörü de kapsayabilir

Koronavirüs salgınında artan vakalar nedeniyle toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmak için Ankara’nın ardından İstanbul’da da mesai saatlerinin düzenlenmesi için çalışma yapıldığı belirtildi.

Habertürk’ten Esra Boğazlıyan’ın haberine göre, İstanbul'daki uygulama Ankara'dakinden farklı olacak. Yani sadece kamu kurumlarını değil, özel sektörü de kapsayacak şekilde bir çalışma yapılıyor.

Valiliğin, sanayi ve ticaret odasıyla, esnaf odalarıyla toplantılar yaptığı kaydedilen haberde, bu bağlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle de perşembe günü bir toplantı yapıldığı belirtildi.

Habere göre 16 milyonluk İstanbul'da yeni mesai düzenlemesinin özel sektörü de içermesi için çalışmalar sürüyor. Buna göre İstanbul'da mesai saati sabah çok erken saatlerde başlayabilir. İstanbul'daki mesai saati değişikliğinin yarın şekillenmesi bekleniyor.