İstanbul'da yeni Covid-19 tedbirleri kapsamında kreşlerdeki yüz yüze eğitime de ara verildi.
Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can imzasıyla kreşlere gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:
İstanbul'da kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildi
İstanbul Valiliği, kreşlere, yüz yüze eğitime ara verilmesine yönelik yazı gönderdi.
Haber Merkezi
İstanbul'da yeni Covid-19 tedbirleri kapsamında kreşlerdeki yüz yüze eğitime de ara verildi.
Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can imzasıyla kreşlere gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi: