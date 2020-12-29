İstanbul'da koca bir mahalle kış ortasında sokağa atılıyor!

İstanbul Güngören Belediyesi, Tozkoparan Mahallesi’nde yer alan bazı alanların riskli bölge ilan edilmesinin ardından burada yaşayan yurttaşların 30 gün içerisinde evlerini terk etmesini istedi. Yaklaşık 900 hane verilen süre içinde evlerini tahliye etmezlerse binalarda su, elektrik ve doğal gaz kesilecek. Pandemi sürecinde kış ortasında evsiz kalacak yurttaşlar ise karara tepki gösterdi. “Kentsel dönüşüme değil, rantsal dönüşüme karşıyız” diyen mahalleli, direniş alanları olan Barış Parkı’nda bir araya gelerek açıklama yaptı.

Tozkapan Derneği ( TOZ-DER) Başkanı Ömer Kiriş, 2013 yılında riskli ilan edilen bölgenin belirli dönemlerde gündeme alınarak rant projesine dahil edildiğini, mahalle halkına kentsel dönüşümle ilgili şeffaf bilgi verilmediğini ve son olarak kapılarına asılan tebligat ile bir ay içinde kapı dışarı edileceklerinin duyurulduğunu söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:

“Yıllardır yaşadığımız konutlarımızı üst konut statüsüne ulaştırıp elimizden almaya çalışıyorlar. Yeni yapılacak binaları satın alamayacağımızı biliyorlar. Oynanan oyunla büyük rantlar elde etme peşindeler. Bizler mahalleliler olarak örgütleniyoruz, bir devlet garibanın elindeki tek varlığı olan konut dokunulmazlığına müdahale etmek istiyorsa, halk olarak hakkımızı arayacağız, kazanacağız.”

Senelerdir mahallede ikamet eden bir yurttaş alınan karara karşı tepkisini şu sözlerle ifade etti:

“Buradaki insanlar hakkının peşinde. Burada toplanmamızın sebebi tapularımızın yok sayılması, haklarımızın gasp edilmesidir. Bizler rantsal dönüşüme karşıyız. Hiçbir yetkilinin bizlere sözleşmeyle geldiği yok. Bir sabah uyandığımızda bina kapılarımızda evlerimizi terk etmemizi isteyen tebligatlarla uyandık. Bu yapılan zulümdür. Biz bu ülkenin yurttaşlarıyız, sadaka istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. Pandemi varken, devlet yasaklar ilan ederken kış günü sokağa atılacak olan insanlar bir ay içinde nereye taşınabilir. Güvence istiyoruz, kentsel dönüşüm olacaksa sürece ilişkin ayrıntılı bilgi almak istiyoruz. Sesimizi duyurmak istiyoruz.”

Mahalle sakinlerinden bir emekçi, bölgede yoksul işçilerin ve emeklilerin yaşadığını, verilen süre içinde mahalle halkının taşınma masraflarını dahi karşılayacak durumda olmadıklarını söyleyerek kentsel dönüşüme ilişkin belediyeden bilgi alamadıklarını, muhatap bulamadıklarını ifade etti.

Mahalleli “Haklıyız, kazanacağız!” sloganlarıyla basın açıklamalarını sonlandırarak direnişe devam edeceklerini belirtti.