İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen "KCK" operasyonunda kentin farklı bölgelerindeki adreslerden 7 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
İstanbul’da 'KCK' operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı
İstanbul’da "KCK operasyonu" düzenlendi, 7 kişi gözaltına alındı.
Haber Merkezi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen "KCK" operasyonunda kentin farklı bölgelerindeki adreslerden 7 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.