İstanbul’da 'KCK' operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da "KCK operasyonu" düzenlendi, 7 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen "KCK" operasyonunda kentin farklı bölgelerindeki adreslerden 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber

6 yıl sonra gelen ‘nikah ayarlı’ operasyon