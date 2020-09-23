İstanbul'da kamu kurumlarında HES kodu uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası İstanbul'da bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunlu hale getirildi.

HES kodunun bugün itibariyle, Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılmasına karar verildi.

İstanbul'da kamu kurumlarına girmek isteyenler artık HES kodu ile giriş yapacak.