İstanbul'da kadın cinayeti: Öğretim görevlisi Aylin Sözer öldürüldü!

İstanbul Maltepe'de Kemal Delbe isimli saldırgan, özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdi.
Sözer saldırı sonrası yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre, Kemal Delbe, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı. Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu.
Dairede çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı. Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunanlar tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.