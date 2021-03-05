İstanbul'da kadın cinayeti: Nebahat Kurt evinin önünde öldürüldü

İstanbul Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi'nde dün akşam saat 20.00 sıralarında silah sesi duydu. Dışarı çıkan site sakinleri 46 yaşındaki Nebahat Kurt’un başından vurulmuş şekilde yerde yattığını gördü.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, başından vurulan bir çocuk annesi Kurt’un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Çevrede incelemelerde bulunan ekipler, 1 mermi kovanı buldu.

Olay sonrası ortadan kaybolan Nebahat Kurt’un eşi emekli başçavuş Emrullah Kurt aranıyor.