İstanbul’da kadın cinayeti: Katil hakkında uzaklaştırma kararı vardı

İstanbul Çatalca’da 28 yaşındaki Gül Gülsüm, hakkında daha önce kendisine uyguladığı şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırdığı Fikret Çakmak tarafından öldürüldü.

8 Ekim'den bu yana haber alınamayan Gül Gülsüm’ün yakınlarının başvurusu üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, Fikret Çakmak'ın ifadesine başvurdu. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda Gül Gülsüm’ü zorla arabaya bindirip boş araziye götürdüğünü, burada öldürüp cansız bedenini metruk bir binaya attığını söylediği belirtildi.

Olay yerine giden polis ekipleri genç kadının cesediyle karşılaştı. Gül Gülsüm’ün cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Fikret Çakmak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.