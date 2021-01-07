İstanbul'da kadın cinayeti: Adnan Soysal isimli şahıs Hatice Soysal'ı öldürdü

İstanbul Sultanbeyli’de Adnan Soysal isimli şahıs, evli olduğu Hatice Soysal’ı rehin aldıktan sonra öldürdü.

Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak’ta bulunan 3 katlı evin en üst katında yaşayan Adnan Soysal, Hatice Soysal’ı bıçakla rehin aldı. Durumu gören ailenin çocukları evden kaçarak olayı polis ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin kapıyı kırmasının ardından içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Hatice Soysal’ın öldürüldüğünü tespit etti.

Bıçakla intihar teşebbüsünde bulunan ve yaralanan Adnan Soysal ambulansla hastaneye kaldırıldı.